行動不便跌倒卡在床邊1天無法動彈 苗警急救援獨居老翁

獨居苗栗縣三義鄉劉姓老翁（67歲）前天疑似午休起身不慎，跌落在地板，人卡在床及桌子中間動彈不得、奄奄一息，昨天中午長期照顧關懷據點員工送便當，警覺到他前晚便當也原封不動，苗栗縣政府消防局、苗栗警察分局協同救出，送醫無大礙。

苗栗縣政府社會處列管關懷的劉姓獨居老人行動不便，2天沒有出門，長照關懷據點員工昨天上午11點左右送便當，發現前晚的便當原封不動放置在家門口，會同村長進入屋內察看，發現他跌落在地板身體卡在床及桌子中間動彈不得，報案「119」求助。

苗栗分局勤務指揮中心11點15分接獲「119」轉報，通報三義分駐所線上巡邏勤務副所長潘韋頌、警員蔡煥元趕往，員警到達時發現劉姓老翁卡在趴臥床與桌子中間，手、腳已稍微冰冷，左手臂凹折於床面，全身動彈不得，將床及桌子移開，同時在老翁耳旁給予心理支持，合力將他送醫院救治。

警方初步了解，老翁前天中午休息，從床上起身時，雙手一時無力，不小心跌落床下，卡在床與桌子中間就再也爬不起來，約1天沒有飲水進食，還好及時獲救脫困。