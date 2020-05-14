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木尺狂敲特教童是家長要師嚴格管教？教局：落實零體罰
一名網友在臉書「爆料公社」PO文，指控北市某美語補習班教師，拿木尺猛敲特教女童頭部，影片中女童護頭大哭，教師仍不斷咆嘯。對此，北市教育局回應，昨日下午已去現場稽查，該名教師是補習班負責人，今天將請負責人、女童父親到教育局說明，完成調查報告後，移交社會局認定。
台北市教育局表示，昨日已前往現場了解，但現場狀況混亂，細節仍有待釐清，今日將請負責人到局接受訪談，也會約訪女童父親。
教育局說，現場初步訪問後，負責人強調只是拿木尺嚇阻，並沒有碰到女童，但影片中確實發現有打到女童身體，這部分會再釐清，調查報告完成後，將盡速送交社會局，再由社會局依「兒童及少年福利與權益保障法」，認定該行為是否涉及虐待，若情節屬實，可罰6萬至60萬元。
女童父親昨也在現場，據轉述，這名父親因女兒發展遲緩，經常出現自殘行為，是他授權請補習班「嚴格管教」，他也為補習班遭網友公審，向補習班道歉。對此，教育局強調，「零體罰」政策上路，若有體罰事實，不會因家長要求而免責。
社會局調查後，若認定補習班有虐童事實，教育局表示，將提報台北市補習班不適任教師委員會，若認定該行為人是不適任教師，教育部也會建檔，最重將終身不得於補習班任教。
由於行為人就是補習班負責人，教育局表示，這間補習班將被廢止，不得轉讓。
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