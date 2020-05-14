北市信義區KTV酒客衝突 竹聯幫大哥遭刺傷
北市信義區一間KTV今天凌晨發生酒客衝突事件，竹聯幫陳姓大哥等人和其他包廂消費者在走道擦撞，引發口角衝突，陳男遭對方持刀刺傷肩膀，警方獲報將5名傷者送醫，依法偵辦。
台北市警察局信義分局今天凌晨1時30分許獲報，指轄內松隆路一家KTV發生酒客衝突事件，立即調動大批警力趕抵現場，分別協助將傷者送醫治療。
根據警方調查了解，35歲竹聯幫陳姓大哥和友人們一同飲酒歡唱慶生，陳姓大哥等3人中途走出離開包廂去上廁所時，在走道上和別間包廂消費者25歲藍男2人發生擦撞，雙方一言不合、爆發衝突，陳姓大哥遭藍男持折疊刀刺傷肩膀處，最後造成鬥毆5人都受傷。
警方獲報後立即派員到場處理，分別將陳姓大哥和藍男等5人送醫治療，全案將涉案5人朝殺人未遂和妨害秩序等罪嫌偵辦。
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