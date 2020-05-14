新莊屈臣氏遭2惡煞持刀搶15萬後逃逸 3女店員遭綑綁雙手

新北市新莊區幸福路上一間屈臣氏門市，昨日晚間10時許打烊時刻，突然遭到2名歹徒持刀闖入，當時店內仍有3名女店員，隨即遭到歹徒綑綁，並喝令交出店內現金財物，隨後歹徒洗劫收銀台內的15萬元現金後逃逸，行搶過程前後不到10分鐘。

據了解，案發在13日晚間10點50分，當時幸福路上的屈臣氏門市正準備拉下鐵門打烊，卻遭到2名男性持刀嫌犯闖入，店內3名女店員根本來不及反應，隨即遭到嫌犯使用束帶綑綁雙手控制，並威脅立刻交出店內現金，店員為保命只好乖乖配合。

嫌犯將其中1名店員押到櫃檯，逼迫她打開收銀台，隨後將裡頭的15萬元現金取走，並隨即從打烊半開的鐵捲門鑽出離開，整個行搶過程不到10分鐘，嫌犯則因全程戴口罩，因此店內監視器只拍下模糊、部分嫌犯臉部特徵，警方則持續追緝中。

目前警方已經成立專案小組，但目前仍未逮捕到嫌犯，還在透過沿路監視器追查嫌犯行蹤，警方表示案發後已第一時間封鎖現場進行採證，不排除嫌犯有地緣關係，因此在逃逸時刻意避開監視器拍攝。