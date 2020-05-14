酗酒警拒酒測稱「自己人」 遭記大過列汰除

彰化縣警彰化分局陳姓警員，昨天凌晨與王姓友人酒後駕車，在彰化市金馬路逆向行駛被員警攔下，陳不但表明「自己人」，還與王男都拒絕酒測，警方當場開出十八萬元罰單並扣車；彰化分局已開會決議，將陳記大過並調職，列汰除對象。

據了解，陳姓警員四十八歲，任內狀況不斷，原在南彰化某分局任職，被查出勤務前飲酒，縣警局列為酗酒列管對象，調職到彰化警分局派出所；但在彰化分局服務期間，就曾因勤務缺失被記申誡，昨天再發生酒駕拒測。

警方表示，昨天凌晨兩點左右，縣警局保安隊員警開車巡邏經過彰化市金馬路時，看見兩輛轎車逆向前後行駛，尾隨至金馬路、中山路口將車攔下盤查。

兩人配合停車，保安隊員警聞到酒味，陳男當場表明自己是警察，「自己人」，攔查員警一查果然是彰化警分局派出所警員，仍要求酒測，但陳拒絕，同行王姓男子也拒測，員警最後依法開出拒絕酒測罰單，另告發逆向行駛交通違規，當場查扣車輛。

彰化警分局副分局長李四川說，陳員是酗酒列管對象，被攔查還算配合，初步調查他和王男一起飲酒應非不正當場所，是否另涉風紀案還會調查；陳員拒絕酒測依規定會記大過懲處，並列為汰除對象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康