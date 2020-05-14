雲林騎到嘉義…迷途百公里 84歲翁獲救茫然

八十四歲戴姓老翁九日上午從雲林古坑家騎機車外出失蹤多日，前天被發現蹲在嘉義東石海邊一處防風林內，對於如何跨越縣市進入林木中，老翁毫無記憶，救難人員鋸斷許多林木將老翁背出，家屬接獲通知後更是喜出望外。

老翁四天沒吃喝，體力虛弱，還能回答搜救人員自己年紀、肚子不餓，但對為何從雲林山區迷途百公里，騎到嘉義海邊，還鑽進防風林，則不清楚。

戴翁住古坑水碓村，九日上午騎車外出後未返家，家屬報案並在網路貼文協尋，雲林救難協會等民間團體也動員尋人。

警方調閱路口監視器，發現戴翁九日上午十時半曾出現在古坑市區圓環，一路追到雲嘉交界雲翔橋，往嘉義縣梅山方向後消失，救難人員朝老翁行蹤熱點持續搜尋，連找三天都找不到人。

嘉義縣警方接獲通報後，將協尋訊息發布全縣各單位，十二日凌晨，海巡署第四岸巡隊在嘉義北港溪南岸橋邊防汛道路發現老翁機車，隨即通報雲林警方。

搜救人員沿東石鰲鼓濕地樹林尋找，最後在樹林內找到靜靜坐在地上老翁。

面對詢問「你幾歲？住哪裡？肚子餓不餓」等問題，老翁用微弱聲音回答「八十四歲」、「不餓」，意識清楚，但體力虛弱。救難人員用鋸子將林木鋸斷開闢出路，將老翁背出樹林，送醫無大礙。