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熱心過頭！見車鑰匙沒拔 男騎到警局報拾得遺失物

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
游姓男子直接將沒拔車鑰匙的羅男機車騎到中和警分局報案拾得遺失物。記者柯毓庭／攝影
游姓男子直接將沒拔車鑰匙的羅男機車騎到中和警分局報案拾得遺失物。記者柯毓庭／攝影

羅姓男子日前將機車停在路邊後，忘記將鑰匙拔走就離開，游姓男子路過發現，竟直接將機車騎到中和警分局報案拾得遺失物，警方不敢大意，透過車牌號碼聯繫上車主，確定游男真的是「撿到」機車，才請雙方離開。

羅男10日晚間8時許，騎車到景新街附近準備到景安捷運站搭乘捷運，他將機車停放在附近巷弄內後卻忘了拔走車鑰匙就離開。游男剛好住在附近，經過看見車鑰匙沒拔，竟熱心的直接將機車騎到中和警分局，報案拾得遺失物。

警方獲報後，因無法確認游男牽來的機車是偷來的還是真的「撿到」，立即調閱監視畫面並以車牌通知車主羅男，確認游男是直接將車騎到警局，並無偷竊之犯意後，才請他回去，並由羅男將車輛領回。

據了解，游男平時很熱心，常常在路上撿到民眾遺落的東西，就會拿到警局報拾得遺失物。這次「撿到」機車，他為了將車騎到警局報案，還跑回家拿安全帽，卻險引發誤會，警方便提醒民眾，如在路上發現機車鑰匙沒拔，可直接打電話尋求警方求助，直接將車輛騎走可能會讓車主誤以為車輛遭竊，反而捲入糾紛。

車主 偷竊

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