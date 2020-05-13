熱心過頭！見車鑰匙沒拔 男騎到警局報拾得遺失物
羅姓男子日前將機車停在路邊後，忘記將鑰匙拔走就離開，游姓男子路過發現，竟直接將機車騎到中和警分局報案拾得遺失物，警方不敢大意，透過車牌號碼聯繫上車主，確定游男真的是「撿到」機車，才請雙方離開。
羅男10日晚間8時許，騎車到景新街附近準備到景安捷運站搭乘捷運，他將機車停放在附近巷弄內後卻忘了拔走車鑰匙就離開。游男剛好住在附近，經過看見車鑰匙沒拔，竟熱心的直接將機車騎到中和警分局，報案拾得遺失物。
警方獲報後，因無法確認游男牽來的機車是偷來的還是真的「撿到」，立即調閱監視畫面並以車牌通知車主羅男，確認游男是直接將車騎到警局，並無偷竊之犯意後，才請他回去，並由羅男將車輛領回。
據了解，游男平時很熱心，常常在路上撿到民眾遺落的東西，就會拿到警局報拾得遺失物。這次「撿到」機車，他為了將車騎到警局報案，還跑回家拿安全帽，卻險引發誤會，警方便提醒民眾，如在路上發現機車鑰匙沒拔，可直接打電話尋求警方求助，直接將車輛騎走可能會讓車主誤以為車輛遭竊，反而捲入糾紛。
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