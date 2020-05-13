女網友以結婚為幌子 熟男質借500萬投資未來險上當
台南市51歲王姓男子日前在網路交友APP認識自稱「麗麗」的女網友互加好友外，還表示會以結婚為前提和他交往。未料，對方邀他共同技資虛擬貨幣，王被愛情沖昏頭，昨天到銀行提領上百萬元現金外，並將19萬元美金保險向銀行申請質押借款逾500萬元，一股腦兒想和素未謀面女網友投資，經銀行通報台南市警五分局阻詐，王才恍然大悟，險些上當。
警方調查，該名女網友以賺錢為由，邀王姓男子共同投資一種叫ECB的虛擬貨幣，得知王名下資產包括現金120萬、美金保險19萬美元等，更是大獻殷勤，要他為兩人美好的未來，拿出投資。
昨天王外出看病後，順道前往台南市北區勝利路元大銀行提領戶頭內現金110萬，並將其美金保險辦理質借，折合台幣約512萬元。然而，經辦金額太大，行員察覺有異，提醒他可能遇到詐騙，並轉介通報警方協助。
台南市警5分局警員李瑞龍獲報後趕往勸說，這是詐騙集團慣用伎倆，王才如夢初醒，打消匯款投資的念頭，感謝員警及時攔詐，辛苦存款才沒被騙走。警方提醒，民眾如有疑問，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。
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