獨／基隆拍片聖地迴車塔遭台北男噴漆 連塗鴉客都嫌醜

基隆市中山一路通往基隆地標虎仔山的迴車塔，是電影拍攝聖地，本月6日凌晨一夜之間變樣，遭人胡亂塗鴉，面目全非，連消防栓上也被亂噴，居民大罵景觀全毀好醜。警方調監視器追查，今天查獲胡姓男子到案，他供稱，因為到基隆地標朝聖看夜景，順便練習亂畫塗鴉的。

警方調查，30多歲胡姓男子是台北人，之前也曾在台北市的公共場合塗鴉，也被台北市抓過。他今天到案後供稱，因為久聞基隆地標的大名，6日凌晨到基隆地標看夜景，離開時發現迴車塔有被人塗鴉畫了幾處，但小小的沒人注意，他以為沒有關係，就跟著用噴漆，因一時噴得太高興，就沿路噴下去，噴了數十處。

胡男說，他以為這些通道沒什麼人會經過，就亂畫塗鴉，有的只畫一半。警方說，已依違反廢棄物清理法第27條，在指定清除地區汙染牆壁等行為送基隆市政府環保局裁罰。

警方為了找塗鴉客還去塗鴉社團詢問，但一般的塗鴉客說，迴車塔真的畫的太醜，不是一般塗鴉客的作派。警方是根據車號循線追查涉嫌亂畫的胡姓男子到案說明。

通往基隆Keelung地標觀景台必經的迴車塔，車輛隨車道不斷迴旋爬升，許多第一次開車進去的人都印象深刻，這處特殊地景有不少電影、電視劇都曾來取景拍照，已故藝人豬哥亮也曾來拍過，外地人對迴車塔多覺得很神秘。

奇特構造吸引豬哥亮賀歲片大釣哥前來取景，該劇組曾在附近大德國中拍戲，導演某次開車行經迴車塔，相中塔內特殊構造，決定納入劇情，拍攝當天包含演員藍正龍及工作人員近100人，夜間封路拍到隔天凌晨，有不少打鬥橋段。

上、下行車道分開，螺旋狀構造克服高低落差，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，5層樓高建物，內部約300公尺長道路，車輛能快速上山，非常方便。