聽新聞
test
0:00 / 0:00
遇健保局詐騙老梗老翁直奔派出所 警讚「安內就對了」
又是健保局詐騙！桃園市八德區昨天一名七旬老翁接到一通電話，對方聲稱他的健保卡遭人盜用，指示要其去銀行領錢匯款，所幸老翁直奔轄區派出所詢問，員警大讚「安內就對了」並識破詐騙手法，成功攔阻詐騙案。
昨天早上9點多，一名吳姓老翁慌張地進入廣興派出所，表示一名自稱是健保局專員的陳姓女子來電，陳女告訴吳姓老翁其健保卡號遭盜用，因而積欠健保費8萬元，要求他必須到銀行提領新台幣8萬元，再提交專門帳戶保管，否則名下所有銀行帳戶會遭凍結。
由於過去不曾遇過這種狀況，吳姓老翁聽到自己的健保卡號遭盜用，非常緊張，便趕緊到派出所詢問，經派出所警員張博清、游育禎耐心聆聽案情後，研判為詐騙手法，並告知吳姓老翁不要陷入對方話術中。吳姓老翁經過警方解釋後，驚覺自己一時陷入對方話術險遭詐騙。
張員更用台語對吳姓老翁說「你安內就對了，少被人騙去很多！」遇詐騙的第一時間就到派出所詢問，可以降低被詐騙的機會。八德警分局表示，儘管上述詐騙伎倆已是老梗，但民眾突然接到電話難免會驚慌失措。
為此警方一再呼籲，如有民眾遇到此狀況，需先查明清楚莫慌張，接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或親自到轄區派出所詢問，千萬不要依照對方電話所言即前往ATM操作或交付現金給不法人士，以免受騙上當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言