遇健保局詐騙老梗老翁直奔派出所 警讚「安內就對了」

又是健保局詐騙！桃園市八德區昨天一名七旬老翁接到一通電話，對方聲稱他的健保卡遭人盜用，指示要其去銀行領錢匯款，所幸老翁直奔轄區派出所詢問，員警大讚「安內就對了」並識破詐騙手法，成功攔阻詐騙案。

昨天早上9點多，一名吳姓老翁慌張地進入廣興派出所，表示一名自稱是健保局專員的陳姓女子來電，陳女告訴吳姓老翁其健保卡號遭盜用，因而積欠健保費8萬元，要求他必須到銀行提領新台幣8萬元，再提交專門帳戶保管，否則名下所有銀行帳戶會遭凍結。

由於過去不曾遇過這種狀況，吳姓老翁聽到自己的健保卡號遭盜用，非常緊張，便趕緊到派出所詢問，經派出所警員張博清、游育禎耐心聆聽案情後，研判為詐騙手法，並告知吳姓老翁不要陷入對方話術中。吳姓老翁經過警方解釋後，驚覺自己一時陷入對方話術險遭詐騙。

張員更用台語對吳姓老翁說「你安內就對了，少被人騙去很多！」遇詐騙的第一時間就到派出所詢問，可以降低被詐騙的機會。八德警分局表示，儘管上述詐騙伎倆已是老梗，但民眾突然接到電話難免會驚慌失措。