不老騎士重機橫跨300公里滿身傷 到林口忘了怎麼回家

猶如紀錄片「不老騎士」，70多歲的楊姓老翁昨日上午從台南安平行經西濱公路北上，騎著重機奔馳在沿海高架，雖然一路上下著大雨，還在中途摔了車，卻也澆不息他的熱情，最後背負一身擦傷才在抵達新北林口時，被好心的自助餐老闆發現；原來老翁有輕微失智，雖然抵達了西濱終點的目的地，卻忘了怎麼回家，最後才在民眾和警察的幫助下，順利返家。

不老騎士楊伯伯（72歲），昨天清晨天未亮，就騎著自己的重機愛車出門，一路從台南安平漂向北方，朝著西濱公路台61線暫時終點台北港前進；當時天空仍下著細雨，但他頂著迎面而來的風雨，執著地向前騎，甚至在途經新竹路段時，因為天雨路滑摔得滿身傷，卻又獨自牽起車繼續前進。

最後花了整整4小時抵達台北港，橫跨300多公里，才心滿意足準備返家，並在途經林口時瞧見路邊的「真正好自助餐」，停車大塊朵頤；自助餐老闆看見楊伯伯滿身傷，隨口關心他準備騎車去哪，怎麼手臂、胸口都磨破了卻沒先去看醫生，楊伯伯的回答頓時讓老闆嚇了一跳。

「台南要怎麼走？」，原來楊伯伯在返程路上，突然忘了自己怎麼會出現在這，也不知道該怎麼騎車回台南，熱心的自助餐老闆立刻請來林口下福派出所的警察幫忙。

警員先是將受傷的楊伯送醫包紮，又替他通知女兒，楊伯的女兒接到新北市警察的電話時也嚇了一跳，驚訝老父親一上午不見人影，就從台南跑到了新北，雖然之前常常出現離家1、2天的情況，但卻是第一次跑到那麼遠的地方。

幸好在熱心民眾和警察的幫助下，最後楊伯伯才能順利返家；林口警方則再次提醒，家中如果有年紀較長或記憶減損的長輩，可以到當地派出所申請愛心手鍊防範未然，別讓不老騎士成為家人擔心的煩惱。