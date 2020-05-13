宵小偷走生財器具 花蓮警方啟動護瓜勤務

花蓮壽豐鄉西瓜進入產季，卻引來宵小偷竊，吳姓瓜農置放在臨時貨櫃中的大型磅秤、鋁門窗、農機工具、大卡車鋼圈遭竊，警方獲報後正全力查緝中，並立即啟動護瓜勤務。壽豐鄉長劉耀宗表示，將與壽豐義警合作，展開護瓜行動。

壽豐鄉種植西瓜面積近300公頃，目前正值壽豐西瓜採收期，但採收工作器具卻被偷走。吳姓農民表示，臨時貨櫃中置放的生財與生產工具遭竊，其中以農機上的啟動器板手遭竊最麻煩，雖然板手不是貴重物品，但整台機器因此都不能動，還要花時間採購，恐影響到整個後續的西瓜出貨流程。

鄉長劉耀宗在壽豐義警中隊長曾淑懿陪同下，為瓜農打氣，肯定警方加強巡護。曾淑懿說，壽豐義警每年在西瓜產季結合警力，依照農田面積、位置及收成順序域畫分責任區域，加強瓜園巡護外，義警中隊也會加強彌補警力勤務空隙時段，守護瓜農生財器具讓西瓜順利收成。