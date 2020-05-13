影／台南警女力交通宣導 女巡官詼諧台語「聲」情叮嚀

台南市白河警分局24歲女巡官薛宇庭錄製交通宣導廣播，以親切易懂台語腔調，搭配詼諧俚語，除透過轄內廟宇及鄰里廣播系統，也利用警車配置廣播器，深入推播至老人及民眾聚集場所，意外獲得廣大回響。

「你給我一分鐘，我給你安全保平安...」、「甲酒就麥開車，無眠就回去睡乎飽...」老家在高雄茄萣的薛宇庭，能說一口字正腔圓台語，又有濃厚海口口音，去年甫從警大畢業，10月分發白河警分局擔任巡官，承辦交通業務宣導。

薛宇庭相當用心，打破一些生硬呆板宣導資料，自己撰稿錄音，並將錄音檔結合轄內真實發生的交通事故編輯成影片，全面發請各里、社區、廟宇廣為播放，並由員警利用巡邏車廣播系統於勤務中不定點播放。

薛宇庭親切的語調，也在基層引來婆婆媽媽們討論，一些伯伯也注意到這年輕巡官宣道手法很特別，其讓每位長者及民眾都「聽的到」、「聽的懂」、也「聽的進去」，效果超乎預期。

白河分局統計，今(109)年車禍共造成306人受傷，60歲以上發生交通事故受傷有82人，佔受傷人數27%；酒後駕車肇事也較去年發生較多，分局今年起規劃許多交通執法勤務，透過年輕女巡官，以孫女關懷心情來錄製對長者阿公、阿嬤提醒，也籲請鄉親們落實遵守。