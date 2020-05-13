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太熱了？車停台中市政府 置物格放打火機釀成火燒車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供
台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供

台中市邱姓男子今天將一輛黑色休旅車停在台中市政府文心樓旁停車場，未料取車時突然發現休旅車冒出黑煙，趕緊通報警、消到場，市府的防疫人員見狀，也連忙拿出乾粉滅火器幫忙滅火，消防隊到場時，邱與市府人員已將火勢撲滅，邱自稱應該是放置在前座排檔桿附近置物格內的打火機，經玻璃陽光折射後導致自燃，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查。

據查，邱姓男子（45歲）今天下午1時許，將黑色休旅車停放在西屯區台中市政府文心樓後側的停車場，邱取車時發現前座冒出黑煙，趕緊通警、消到場，黎明消防分隊趕赴現場時，市府的出入口檢疫人員發現後，擔心火勢擴大，已拿出滅火器協助滅火，消防隊到場時，火勢已撲滅。

黎明消防分隊到場後回報，火勢已由民眾自行撲滅，現場是一輛休旅車駕駛座排檔位置有燒損情形，財物損失約5000元、無人員傷亡，詳細起火原因有待消防局火調科後續調查。

邱姓男子向警消表示，應該是前座置物區有放打火機，經玻璃陽光折射造成自燃。

台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供
台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供
台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供
台中市邱姓男子今天下午將休旅車停在市政府停車場，疑因放在前座的打火機因陽光折射而自燃，引發火警，幸好經市府人員即時撲滅。圖／讀者提供

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