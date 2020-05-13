北市木柵路施工挖斷瓦斯管線 幸未釀災

台北市一對男女酒後搭乘計程車返家途中，因不明原因攻擊司機，被要求半路下車；今天凌晨警方獲報到場時，男女仍失控推打員警，一名翁姓警員情緒失控，二度用腳踹酒醉女子頭部，此舉被民眾錄下上傳網路，引發大批網友質疑執法過當。

2020-05-13 14:29