北市木柵路施工挖斷瓦斯管線 幸未釀災
北市文山區木柵路2段今天中午因施工不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩事件，台北市消防局獲報，立即派9車26人到場管制警戒，幸未釀災，完成止漏便交台電、欣欣瓦斯公司處理。
北市消今天中午12時許獲報，指文山區木柵路2段附近發生瓦斯外洩事件，起因為工人施工時不慎挖斷瓦斯管線，立即派消防車8輛、救護車1輛和26人到場處理，自洩漏點前後各50公尺、右側100公尺的範圍拉起封鎖線（左側為山壁）。
待現場瓦斯止漏作業完成且無安全顧慮，後續交由台電公司和欣欣瓦斯公司處理，整起事件幸未造成任何災害與傷亡，詳細事發原因待後續調查釐清。
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