平鎮停車場大崩塌釀1死 計算錯誤承重剩4分之1釀禍

桃園平鎮區文化公園地下停車場上月30日崩塌，釀成1名女姓工人死亡、3人受傷意外，桃園市交通局今公布初步調查結果，確認是「結構計算疏失」，其中柱頭板承受載重面積僅剩下原本的四分之一，是關鍵倒塌因素，預計整體修復需要1年，市府承諾相關人員責任將待完整鑑定後追究。

桃園市交通局長劉慶豐說，平鎮停車場主要原因是設計計算疏失，他舉例一個桌子有四個角，各承擔四分之一重量，但因為計算錯誤，導致中間的版沒有乘以四，承重僅有原來的四分之一，加上覆土僅用2米去算，照理說要3.8公尺，整體載重不足才會塌陷。

交通局指出，該工程款2.95億元，開挖面積1200坪，工程進度超前百分之13，結構地下3層、地下2層，採用「無梁樓板」設計，因為地下水位較高，減少開挖深度、降低上浮力，有效抗地下水，在國內新北三重商工、土城中央公園、三重力行停車場都是這類設計。

交通局說，當天公園回填土時，大約4點54分樓板崩塌，B2崩塌墜落壓垮B3樓板釀1死，現場立即停工；初判原因是，柱頭版承受載重面積，因為計算錯誤，僅剩下原本載重的四分之一，是這次崩塌的原因，另覆土深度僅有2公尺，應取最大值3.8公尺。

交通局說，柱頭板可以承受因1、2次共同作用，僅達結構設計規範值14.8%，按圖施工，在覆土過程中，樓板乘載的垂直荷重將達臨界值，造成柱頭板貫穿剪力破壞。預估修復期需要1年。