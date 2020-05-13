網售口罩涉買空賣空逾500人上當 檢警偵辦

方姓女子今年2月初起涉嫌以「買空賣空」方式，透過通訊軟體佯稱代購口罩詐財，連月來逾500人上當，得手約260萬元。高雄警方日前傳喚方女到案送辦獲交保，正循線擴大追查。

高雄市政府警察局刑警大隊日前接獲報案，有人在fb、line上以某武漢防疫大使為名義販售口罩，每盒新台幣200元，被害人匯款後，賣方遲不出貨才知受騙。全案報請橋頭地檢署指揮成立專案小組偵辦。

檢警調查，25歲的陳姓女子2月初起在網路上張貼販售口罩訊息，佯稱可直接向工廠聯繫取貨並提供人頭帳戶供民眾匯款，自2月到4月初陸續進行7波口罩代購團，但被害人匯款後始終未收到口罩。

警方日前通知數十名被害人製作筆錄，經通知陳女到案訊後請回。陳女警訊中否認詐財，而是「上手」、27歲的方姓女子遲不出貨，貨款約110萬元都已匯給對方，自己也是被害人。警方隨後在高市旗山區拘提方女到案，經檢察官訊後獲交保。

警方指出，陳、方兩女都供稱向被害人收取的款項都已花光，雖陳女口口聲聲被方女坑，但陳女2、3個月出貨無著落卻不吭聲有違常理，不排除「買空賣空」分工詐騙。這起詐欺案被害人約500人、不法所得約260萬元，檢警擴大偵辦也呼籲被害人出面指證。