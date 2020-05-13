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北市警踹頭案 萬華分局：深感抱歉、絕不護短

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
31歲翁姓男警在施女被壓制在地時，以膝蓋壓住施女臉部，並出手拍打其頭部。記者李隆揆／翻攝
31歲翁姓男警在施女被壓制在地時，以膝蓋壓住施女臉部，並出手拍打其頭部。記者李隆揆／翻攝

台北市一名翁姓警員今晨壓制酒醉滋事男女時，因二度出腳踹女子頭部，遭質疑執法過當，轄區萬華分局警方表示，大多數員警皆辛苦維持社會治安，此案員警執法過當確有疏失，後續將依規定展開調查、懲處。

據了解，44歲宋姓男子與21歲施姓女友昨晚在新北市五股區飲酒後，搭乘一輛計程車準備返回台北市住處，途中施女因酒醉想吐，但林姓司機不希望乘客嘔吐在車上，遂急忙攔阻，並提議將車輛暫停路邊讓施女先「解放」，未料宋男卻因此心生不滿，直接對司機開罵，雙方便發生口角。

當時計程車行經台北市忠孝西路、西寧南路口，林姓司機被迫停車要求兩人下車，但雙方爭執仍持續不斷，甚至推擠衝突。一旁路人見狀報警處理，轄區萬華分局西門町派出所接續派出6名員警到場，將宋男及施女壓制逮捕。

但過程中，31歲翁姓男警在施女被壓制在地時，以膝蓋壓住施女臉部，並出手拍打其頭部，隨後又二度出腳踹向施女頭部，整個過程被路過民眾錄下，上傳臉書社團《黑色豪門企業》，引發網友質疑警方執法過當。

據悉，翁員獲報到場時，只見2男1女扭打在一塊，現場情況相當混亂，宋男還將女警推倒，翁員遂上前警告宋男可能涉犯妨害公務罪，未料施女更是情緒激動，即使被壓制在地，仍不停飆罵髒話、辱罵員警，翁員氣不過，才忍不住對施女動手腳，但事後深知自身行為已違反警勤規定，正深切反省，已準備好接受懲處。

警方表示，針對宋男及施女酒後滋事，警詢後將依妨害公務、傷害罪嫌送辦。至於執法過當方面，翁員在處理案件時，因遭辱罵、攻擊，致情緒失控，對已遭壓制的民眾施暴，欠缺專業度；對於員警不當的行為感到抱歉，會秉公處理，絕不護短。

警方並強調，大多數員警皆辛苦維持社會治安，此案員警執法過當確有疏失，後續將依規定展開調查、懲處並加強內部教育，以維護警方執勤的威信及合法性。

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