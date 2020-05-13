聽新聞
test
0:00 / 0:00
六旬水電工開貨車頭暈衝撞騎樓 撞倒10輛機車
新北市蘆洲區中山一路今天上午11時許，發生小貨車衝撞路旁停放10輛機車的事故。1名60歲陳姓水電工獨自駕駛小貨車，突然失控向右衝上騎樓，撞倒整排機車才停下。
湊巧事故地點是1家藥局，藥師聽見門外撞擊聲響，立刻衝出來查看貨車司機的健康狀況，當時駕駛座被電線桿擋住無法開門，隔壁檳榔攤的小姐也跑出來幫忙，協助陳姓水電工從右前座開門下車。
稍後由救護車送往北市新光醫院救治，陳姓水電工自述，當時從新莊區工地出發，準備要到三重區五華街幫客戶修理住家水電管路，開車途經蘆洲區突然感到嚴重頭暈，才會失控發生車禍，幸好沒有波及其他路人，後續事故調查由警方處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言