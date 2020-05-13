六旬水電工開貨車頭暈衝撞騎樓 撞倒10輛機車

新北市蘆洲區中山一路今天上午11時許，發生小貨車衝撞路旁停放10輛機車的事故。1名60歲陳姓水電工獨自駕駛小貨車，突然失控向右衝上騎樓，撞倒整排機車才停下。

湊巧事故地點是1家藥局，藥師聽見門外撞擊聲響，立刻衝出來查看貨車司機的健康狀況，當時駕駛座被電線桿擋住無法開門，隔壁檳榔攤的小姐也跑出來幫忙，協助陳姓水電工從右前座開門下車。