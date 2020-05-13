台東昨晚落海男子 今中午尋獲無生命跡象

台東縣卑南溪出海口昨晚10點多，一名67歲王姓男子疑捕魚失蹤，警消海巡經過一夜的搜救，今天中午被尋獲，但已明顯死亡。目前交由檢警相驗。

搜救人員表示，距離報案人發現落海的地點不遠處，在水深約1公尺發現失蹤的王男，身體呈現僵硬，明顯死亡。