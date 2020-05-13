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台東昨晚落海男子 今中午尋獲無生命跡象
台東縣卑南溪出海口昨晚10點多，一名67歲王姓男子疑捕魚失蹤，警消海巡經過一夜的搜救，今天中午被尋獲，但已明顯死亡。目前交由檢警相驗。
搜救人員表示，距離報案人發現落海的地點不遠處，在水深約1公尺發現失蹤的王男，身體呈現僵硬，明顯死亡。
岸邊等待已久的家屬得知後，都感到悲慟。家屬表示，王男平時會去卑南溪出海口撒網捕魚，傍晚就會返家，昨天下午出門，晚上就接獲警方通知落海。
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