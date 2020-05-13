21歲男開家人車載朋友 攔腰撞斷路樹還險波及高壓電塔

21歲姚姓男子今天凌晨開著家人的轎車，行經桃園市樹人路往龜山方向，疑似車速過快過彎失控，攔腰撞斷路樹，整輛車翻覆卡在樹枝、土坡上，還差點波及一旁的高壓電塔，所幸當時周圍無其他人車，姚酒測值為0，和車上另2名男性友人送醫輕傷無大礙。

龜山分局交通隊調查，姚男今凌晨4點多開車載朋友沿樹人路方向要到龜山，行經桃園煉油廠附近時，疑似車速過快才失控自撞，整輛車翻到樹上，樹幹遭攔腰撞斷，現場一片狼籍，還好深夜時分車流量少才未波及旁人。