新北運動中心實名登記個資全都露 體育處：駭客入侵

新北市4日起漸進式開放公有場館，民眾期待已久的國民運動中心也同步重啟，因應防疫，民眾入場前須在大門口填寫實名登記表單，但今上午卻有網友在PTT爆料，運動中心實名登記表單居然可公開檢視，還能修改刪除，運動民眾的姓名、電話一覽無遺，體育處也緊急出面回應，今早發現遭駭客入侵才導致資料外流，已關閉表單並報案處理。

一名網友今上午在PTT貼出實名登記表單截圖，「新北市運動中心因為要實名制入場，規定民眾必須填寫個資，這個表單居然在網路上是公開檢視的，而且還可以修改刪除，完全沒設任何權限，新北市政府蒸蚌(真棒)！」

截圖中可見，運動中心實名制登記採用Google表單，民眾的進場時間、姓名、電話以及使用設施，全都清清楚楚，網友測試後，竟發現還能手動編輯、刪除，PO文一出，引起大批網友回應，「個資蟑螂蠢蠢欲動」、「google表單XDDDD」、「笑死，google文件標題就找到了」、「被詐騙集團下載了吧！」

體育處也立即出面回應，「淡水運動中心今早發現遭到駭客入侵導致資料外流，除已檢視設定並同步報警，並已要求14座運動中心全面檢視設定，確保資安。若本事件查察屬於運動中心缺失，已違反契約，將依約辦理。」