桃警赴常訓途中發現路倒男子 聯絡救護車送醫

桃園市大溪警分局中新、三元派出所員警昨天下午參加常訓途中，發現徐姓男子（36歲）倒在復興區台7線20公里路邊，立即下車瞭解，只見男子不斷地抽蓄、翻白眼與口吐白沫，立即聯絡復興消防分隊救護車到場，研判疑似癲癇症發作轉送醫院，急救後無生命危險。

大溪警分局表示，徐民疑似癲癇症發作路倒於台7線上，當時路上車輛往來頻繁，分局當天在義興吊橋辦理員警常年訓練，幸好經過員警發現，立即合力將男子抬至路旁，員警並在周邊戒護安全及指揮疏導交通，避免路倒男子造成其他傷害。消防隊救護車送徐到醫院後，警方也通知家屬前往探視，徐和家人對警方及時提供救再三感謝。 警方也在現場交管避免救人過程發生意外。記者鄭國樑／翻攝