牽機車被盤查脫口三字經 檢方勘驗監視器認沒侮辱警察

游姓男子站在馬路邊被桃園保安警察大隊攔檢，4名警員下車盤查身分要求看口袋物品，警方以游脫口辱罵三字經，將他依妨害公務送辦；檢方勘驗秘錄器發現，游正常站在路邊被盤查，警方不斷說「口袋檢查一下」、「看一下也沒怎樣」，認定游是不滿警方作法而非意在侮辱，予以不起訴。

保大移送指出，游男（42歲）去年4月1日下午3點多在蘆竹區大竹路段，認為形跡可疑要求盤查，但過程中游明知4名警員都身穿制服，是依法執行公務的公務員，仍出言辱罵三字經，依侮辱公務員罪嫌將他移送偵辦。

檢方指出，侮辱公務員罪行為人須出於侮辱公務員惡意，以粗鄙言語、舉動、文字或圖畫侮辱謾罵，或用其他輕蔑人格行為，而若行為人僅基於一時氣憤所為粗鄙、不當言語，非意在侮辱，就算讓公務員產生人格受辱感覺，也難用該法條相繩。

檢方勘驗監視器發現，游男當時是「正常」站在路邊準備要牽機車，突然被警方攔查，經確認身分後，警方一再要求說「口袋檢查一下好不好」、「檢查一下啦」、「這個東西看一下啊」，「看一下而已也沒有怎樣」。

檢方發現，游這才用很小聲的語氣說「口氣那麼壞」以及三字經等語，可見游是對警員一再要求要檢視身上物品的作法有所質疑，方口出穢言宣洩情緒，非意在侮辱警員，與侮辱公務員構成要件有別，偵結予以游不起訴。