快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇蹟！84歲老翁迷路百公里外樹林 4天沒吃喝活得好好的

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
阿伯被扶出樹林坐在海邊，驚魂未定，岸巡人員不斷安慰老人家。圖／岸巡隊提供
阿伯被扶出樹林坐在海邊，驚魂未定，岸巡人員不斷安慰老人家。圖／岸巡隊提供

家住雲林縣古坑鄉84歲戴姓老翁，5月9日上午騎機車外出散心，迷路失蹤，家人心急如焚，救難協會動員搜尋未果，昨天機車被發現棄置嘉義東石海邊，海巡岸巡隊出動搜尋，終在海邊廣大防風林內找到他，「真不知阿伯如何鑽進來的！」救難人員費了九牛二虎之力，鋸斷許多林木才救出，老翁近四天沒吃喝，在樹林內還活得好好的，大家都感神奇。

家住古坑水碓村的戴姓老翁平時愛騎機車四處散心，本月9日上午騎車外出後一直未返家，家屬心急如焚，向斗南分局古坑分駐所報案，並在網路PO文協尋，3天沒回家，雲林救難協會理事長黃坤原及雲林縣議員也是水上救難協會理事長林岳璋動員在雲林山區四處搜尋未果。

經古坑分駐所副所長黃俊發透過路口監視器尋找，發現戴翁9日上午10時半，曾出現在古坑市區圓環，警方馬上擴大搜尋範圍，發現直到中午老翁的行跡，被發現在雲嘉交界的雲翔橋，往嘉義縣梅山方向騎行，最後消失的監視器銀幕，之後全無音訊，救難人員朝著老翁行蹤熱點持續搜尋多日，但仍均失望而返。

警方研判戴翁應還已在嘉義縣境內，馬上通報嘉義縣警方協尋，嘉義將協尋訊息發布全縣各單位，12日凌晨海巡署第四岸巡隊副瀨安檢所官兵實施夜巡，在嘉義東石鄉北港溪南岸的橋邊防汛道路發現一輛機車，經通報雲林警方比對，確認是戴翁的機車。

海巡人員當晚沿著海堤搜尋並無所獲，直到天亮會同救難協會人員，再沿著東石鰲鼓濕地廣大的樹林尋找，終在林內找到靜靜坐在地上的老翁，又黑又瘦，可能多天未進食，神情十分疲憊，海巡人員不斷問老人家「你幾歲？」「住哪裡？」刺激老人家意識，所幸他都能一一回答，意識清楚。

老人家體力虛弱，海巡及救難人員接力方式，用鋸子將林木鋸斷開闢出路，費了大把功夫，才將他背出樹林，救難人員心中許多疑問，不斷好奇問「阿伯您是怎麼鑽進來的？」「這幾天天氣熱又沒東西吃，是如何度過的？」「肚子餓不餓」。

阿伯用微弱的聲音說「84歲、不餓、不餓」，救護車將老人家送醫，家人喜出望外，但救難人員依舊滿心疑問，老人家從雲林山區跑到機車沒油，來到嘉義海邊，在樹林裡不知躲多久，不吃不喝，竟還活得好好的，只能說老天有助，阿伯才能奇蹟般又與家人團聚。

救難人員把老人扶上救護車送醫後與家人團聚。圖／岸巡隊提供
救難人員把老人扶上救護車送醫後與家人團聚。圖／岸巡隊提供
阿伯被發現坐在樹林裡，身體虛弱，海巡人員趕緊送水給老人家止渴。圖／岸巡隊提供
阿伯被發現坐在樹林裡，身體虛弱，海巡人員趕緊送水給老人家止渴。圖／岸巡隊提供
岸巡人員用鋸子一路鋸樹開路，才把老人家從樹林裡救出。圖／岸巡隊提供
岸巡人員用鋸子一路鋸樹開路，才把老人家從樹林裡救出。圖／岸巡隊提供
岸巡人員用鋸子一路鋸樹開路，才把老人家從樹林裡救出。圖／岸巡隊提供
岸巡人員用鋸子一路鋸樹開路，才把老人家從樹林裡救出。圖／岸巡隊提供

延伸閱讀

搜山尋78歲婦人 放鞭炮「驅魔」…奇蹟出現

分隔島擬退縮… 樹林豐林路「直行」有解

雲林84歲老翁騎機車迷航3天 嘉義縣平安幸運尋獲

樹林豐林街斜行被開違規單 議員會勘改路型　

相關新聞

平鎮停車場大崩塌釀1死 計算錯誤承重剩4分之1釀禍

桃園平鎮區文化公園地下停車場上月30日崩塌，釀成1名女姓工人死亡、3人受傷意外，桃園市交通局今公布初步調查結果，確認是「...

防疫期間偷賣額溫槍 科技老闆賺200萬遭檢調搜索

新冠肺炎期間，毛姓男子經營的科技公司涉嫌從大陸、台灣等地購入額溫槍，經變造標籤、外盒後，透過黃姓女子在臉書販賣，初估賺得...

要命疏失導致承重不足壓死女工人 鄭文燦：不應該發生

桃園平鎮文化公園地下停車場上月30日崩塌釀1死3傷，工程由桃園市府交通局發包，市府今公布初步調查結果，認定是「雙重結構計...

遇健保局詐騙老梗老翁直奔派出所 警讚「安內就對了」

又是健保局詐騙！桃園市八德區昨天一名七旬老翁接到一通電話，對方聲稱他的健保卡遭人盜用，指示要其去銀行領錢匯款，所幸老翁直...

不老騎士重機橫跨300公里滿身傷 到林口忘了怎麼回家

猶如紀錄片「不老騎士」，70多歲的楊姓老翁昨日上午從台南安平行經西濱公路北上，騎著重機奔馳在沿海高架，雖然一路上下著大雨...

屏東監獄受刑人看報感動 捐醬油作業金2萬5千元給貧女小晴

屏東監獄蔡姓受刑人獲悉嘉義縣東石鄉女子「小晴」家境困難，照料生病母親，將他在獄中醬油工廠賺得的作業金2萬5千元，用12張...

影／台南警女力交通宣導 女巡官詼諧台語「聲」情叮嚀

台南市白河警分局24歲女巡官薛宇庭錄製交通宣導廣播，以親切易懂台語腔調，搭配詼諧俚語，除透過轄內廟宇及鄰里廣播系統，也利...

太熱了？車停台中市政府 置物格放打火機釀成火燒車

台中市邱姓男子今天將一輛黑色休旅車停在台中市政府文心樓旁停車場，未料取車時突然發現休旅車冒出黑煙，趕緊通報警、消到場，市...

酒醉男女打運將 警失控踹女頭

台北市一對男女酒後搭乘計程車返家途中，因不明原因攻擊司機，被要求半路下車；今天凌晨警方獲報到場時，男女仍失控推打員警，一名翁姓警員情緒失控，二度用腳踹酒醉女子頭部，此舉被民眾錄下上傳網路，引發大批網友質疑執法過當。

6年前駕車撞總統府 張德正又現身府前

男子張德正六年前因認司法不公，駕駛砂石車衝撞總統府，今年3月甫出獄，上個月曾到總統府前繞行抗議，今天上午7時許又故技重施，穿著LED背心到總統府前繞行，再度引起現場維安軍警關注。

20噸廢土竟倒路邊！基隆大同街居民險撞上痛罵太惡劣

北二高基隆大浦交流道下方往瑪東方向，在大同街道路今天上午民眾發現有人濫倒20噸建築廢棄土方，由於位處彎道，居民騎機車經過...

北市警踹頭案 萬華分局：深感抱歉、絕不護短

台北市一名翁姓警員今晨壓制酒醉滋事男女時，因二度出腳踹女子頭部，遭質疑執法過當，轄區萬華分局警方表示，大多數員警皆辛苦維...

熱門新聞

高市議員疑闖紅燈釀車禍 被撞鋼鐵廠員工5天後死亡

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

涉肇事致死 高市議員韓賜村：向家屬致最大歉意

女子到竹市府陳情員警竟誘進服務中心猥褻 檢痛斥起訴

警員跑3千昏迷 基隆港警沒準備救護車確定要國賠1749萬

高雄市議員韓賜村涉駕車撞死騎士 回應在忙後掛電話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。