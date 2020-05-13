奇蹟！84歲老翁迷路百公里外樹林 4天沒吃喝活得好好的

家住雲林縣古坑鄉84歲戴姓老翁，5月9日上午騎機車外出散心，迷路失蹤，家人心急如焚，救難協會動員搜尋未果，昨天機車被發現棄置嘉義東石海邊，海巡岸巡隊出動搜尋，終在海邊廣大防風林內找到他，「真不知阿伯如何鑽進來的！」救難人員費了九牛二虎之力，鋸斷許多林木才救出，老翁近四天沒吃喝，在樹林內還活得好好的，大家都感神奇。

家住古坑水碓村的戴姓老翁平時愛騎機車四處散心，本月9日上午騎車外出後一直未返家，家屬心急如焚，向斗南分局古坑分駐所報案，並在網路PO文協尋，3天沒回家，雲林救難協會理事長黃坤原及雲林縣議員也是水上救難協會理事長林岳璋動員在雲林山區四處搜尋未果。

經古坑分駐所副所長黃俊發透過路口監視器尋找，發現戴翁9日上午10時半，曾出現在古坑市區圓環，警方馬上擴大搜尋範圍，發現直到中午老翁的行跡，被發現在雲嘉交界的雲翔橋，往嘉義縣梅山方向騎行，最後消失的監視器銀幕，之後全無音訊，救難人員朝著老翁行蹤熱點持續搜尋多日，但仍均失望而返。

警方研判戴翁應還已在嘉義縣境內，馬上通報嘉義縣警方協尋，嘉義將協尋訊息發布全縣各單位，12日凌晨海巡署第四岸巡隊副瀨安檢所官兵實施夜巡，在嘉義東石鄉北港溪南岸的橋邊防汛道路發現一輛機車，經通報雲林警方比對，確認是戴翁的機車。

海巡人員當晚沿著海堤搜尋並無所獲，直到天亮會同救難協會人員，再沿著東石鰲鼓濕地廣大的樹林尋找，終在林內找到靜靜坐在地上的老翁，又黑又瘦，可能多天未進食，神情十分疲憊，海巡人員不斷問老人家「你幾歲？」「住哪裡？」刺激老人家意識，所幸他都能一一回答，意識清楚。

老人家體力虛弱，海巡及救難人員接力方式，用鋸子將林木鋸斷開闢出路，費了大把功夫，才將他背出樹林，救難人員心中許多疑問，不斷好奇問「阿伯您是怎麼鑽進來的？」「這幾天天氣熱又沒東西吃，是如何度過的？」「肚子餓不餓」。