屏東熱血鋼鐵警 下班直衝捐血站8年來捐血達819次

屏東縣里港警分局九如分駐所巡佐徐正山從警32年，因為年輕時身體不錯，開始有捐血的習慣，近8年來改捐分離術捐血，平均每半個月到屏東捐血站捐血，8年來累計819次、650單位，有時無法配合捐血站上班時間，還曾利用凌晨4到8點深夜勤下班後，直衝捐血站捐血，堪稱「熱血鋼鐵人」。

51歲徐正山說，擔任警職讓他看盡人生百態、悲歡離合，年輕時20多歲時，身體狀況好，3個月捐一次全血，8年前，因為血紅素足夠，可以轉換跑道看看，改捐分離術捐血，14天可以捐一次，因此每兩周就來捐血站報到。

徐正山說，捐血可以幫助人，還能讓健康身體發揮更大價值，將這份福氣延續和傳遞給需要的人，救助需要傷病患，8年來累積多達819次、分離術捐血計650單位。