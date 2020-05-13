台中男領不到急難1萬元 纏坐公所30分還以死威脅

台中市詹姓男子今天上午到西屯區公所社會課，詢問急難救助金的案件進度，承辦人員回覆詹作業已經完備，急難救助金在一至兩天內就會核發，但詹仍不滿意區公所人員的答覆，持續留在現場與承辦人員僵持，也影響到其他市民申辦相關業務的時間，過程中詹不斷向區公所人員，宣稱領有身心障礙手冊，還揚言「我自殺、你負責」，區公所無可奈何，只好通報警、消到場，將詹送醫。

據查，詹姓男子（55歲）上周有到西屯區公所申請急難紓困金的補助1萬元，區公所人員依規定替詹申請，詹今天上午10時許，又前往西屯區公所社會課，詢問案件申辦進度，區公所人員回覆，書面作業已完成，預計1天至2天內詹就可領到紓困金，但詹對區公所的答覆仍不滿意，持續與區公所人員在現場僵持。

詹直說「沒有錢、生活快過不下去了」、「我有身心障礙、我自殺、你負責」等語，因詹在現場僵持不走，還一直揚言要尋短，區公所人員沒有辦法，通報警、消到場。

台中市消防局獲報後，派遣黎明消防分隊前往協助，並將詹送往醫院治療，救護人員初判詹無明顯外傷，僅有情緒不穩、四肢無力的狀況，已送往中國醫藥大學附設醫院觀察。

根據衛福部所公布的急難紓困金請領重點，請領人需符合4條件包括，原有工作，因疫情請假、無法工作或收入減少；沒有軍、公、教、勞、農保等社會保險；沒有領有其他政府紓困相關補助、補貼或津貼；家戶存款、收入總額，平均每人每月「少於當地每人每月最低生活費1.5倍」或「介於1.5倍~2倍」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )