母騎車4貼趕上學車禍 媽送醫8歲長女安慰弟妹

苗栗市一名35歲李姓女子今天騎乘機車，載送8歲、5歲及4歲子女前往上學途中與自小客發生碰撞，李女倒地不起送醫救治，貼心長女雖受傷仍不斷安慰弟妹，「媽媽會好不要哭」。

苗栗警分局指出，這起意外發生在上午7時許，李女騎乘機車以4貼方式，載送3名子女上學，行經苗栗市至公路時與一輛正準備迴轉的自小客車發生碰撞，李女當場倒地不起，3名子女手部及臉部分別遭受皮外傷。

住在附近的家人趕到現場，看到李女趴臥在馬路上，不敢貿然移動，直到消防救護人員抵達，協助傷患戴上頸圈，才順利送往醫院救治，疑似有輕微腦震盪跡象；而手臂擦傷的黃姓長女，看到弟妹哇哇大哭，還不斷安慰弟妹，「先不要哭，媽媽會好、媽媽會好」。

駕駛自小客車的熊姓女子表示，當時停在路旁想要迴轉，從照後鏡看後面沒有車，就從路旁行駛至路面，不料，一轉出來就與機車發生碰撞，根本來不及反應。

警方指出，事故路段為雙黃線，自小客車依規定不能迴轉；但受傷的李女騎乘機車「4貼」也違反交通規則，將依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，開罰新台幣300元，相關肇事責任仍待進一步釐清。