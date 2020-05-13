超兇外送員！路況不熟被叭...衝動亮「塑膠警棍」理論

超兇外送員！高雄市戴姓uber eats外送員日前騎車送餐，因路況不熟，減慢車速找路，卻擋到後方轎車。轎車李姓駕駛不確定外送員動向，按喇叭示警，雙方因此鬧衝突、沿路追打，戴姓外送員竟然亮出隨身攜帶的「塑膠警棍」毆人，警方依違反社維法將兩人送辦，戴姓外送員還挨告傷害，全案移送橋頭地檢署偵辦。

40歲戴姓uber eats外送員5月9日出外送任務，正中午沿文自路朝重上街騎行，但卻不熟路況，突然降慢車速，機車龍頭還不斷左右偏移。後方轎車李姓駕駛不確定外送員到底要往哪個方向騎，在車內喃喃碎念「這是在騎怎樣」，還連按好幾聲喇叭示警，搖下車窗飆罵「你騎車是在騎啥毀」；戴姓外送員用台語反嗆，「是在按三小」。

李姓轎車駕駛被激怒，下車理論，戴姓外送員也不甘示弱，雙方一陣互推拉扯，戴男隨後拿出隨身「塑膠警棍」攻擊李姓駕駛，雙方追打到街口，李姓駕駛報警求援。

初步了解，文自路是混和車道，並未禁行機車，雙方疑認知有誤會才衍生糾紛。然而，戴姓外送員跟李姓駕駛衝突，拉扯過程中，戴右手中指受傷，李的額頭、四肢也有擦挫傷。警詢後，警方認定兩人涉嫌互相鬥毆，違反社會秩序維護法；而李也堅持提驗傷單告戴姓外送員傷害，全案依法送辦。