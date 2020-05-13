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彰化酗酒列管員警員開車逆向拒酒測 被記大過調離現職

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化陳姓員警拒酒測，被開出18萬元罰單。報系資料照
彰化陳姓員警拒酒測，被開出18萬元罰單。報系資料照

彰化警方今天凌晨在彰化市金馬路發現有兩輛轎車逆向行駛，上前攔查，並準備對陳姓與王姓駕駛分別做酒測，但兩人都拒測，陳男也向員警表明是「自己人」身分，員警一查發現48歲陳男竟是彰化警分局派出所的警察，兩人因拒測依法分別開出18萬元罰單，當場查扣車輛，彰化警分局表示，將依規定記大過，並調離現職。

經查今天凌晨2點左右，彰化縣警局保安隊員警開巡邏車行經彰化市金馬路，看見2輛轎車逆向行駛，上前尾隨，在金馬路、中山路口攔下2輛轎車，要對兩人酒測時卻遭拒，陳員也向員警表明自己也是警職身分，是彰化警分局派出所警員，警方最後依法製發拒絕酒測及逆向行駛等交通違規告發，並當場查扣車輛。

彰化警分局副分局長李四川說，經調查陳員確實是員警身分，且是酗酒列管對象，陳員因拒絕酒測依規定記大過懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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