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影／騎士鑽車縫撞兩車 道歉這個、忘了另個遭開罰
台中市賈姓男子上月初開車行經南區停等紅燈時，一名機車騎士在快、慢車道的雙白線中鑽車縫，過程中騎士不慎碰撞賈與另名轎車駕駛的轎車，賈車的右後照鏡被撞到破裂，但該名騎士只向搖下車窗理論的駕駛舉手道歉後，馬上駛離，氣得報警處理，警方循線通知涉違規吳姓男子，吳辯稱「不知有撞到另外一台」，全案今依違反道交條例告發，函送裁罰。
台中市第三警分局交通分隊4月8日上午8時許獲報，賈姓男子開車在南區忠明南路、南屯路口停等紅燈時，右側後照鏡遭一名鑽車陣的機車騎士碰撞裂開，該名騎士同時也撞到位於賈車右前方的車輛，該名轎車駕駛當場搖下車窗斥責，該名騎士舉手示意道歉後，隨即騎車離開，未對賈詢問後續賠償事宜，賈因此報警處理。
警方依行車記錄器通知涉違規的吳姓男子（34歲）到案，吳辯稱，當時他沿雙白線想騎往前方機車停等區，途中機車把手不慎碰撞到車輛，右側車輛的駕駛搖下車窗將他罵了一頓，他立即向右方駕駛道歉，不知道自己還有擦撞到左側車輛，他離開後左側車輛駕駛追上他示意停車，他才下車跟對方道歉，「有說對不起了」。
賈報警後，警方認定吳肇事後未留在現場處置，違反道交條例規定，今依法告發。警方提醒，上下班時間車流量大，機車族又多，許多騎士一遇車陣就想鑽車縫搶當「路隊頭」，在行進間穿梭車陣，有時若遇上大車夾擊，極有可能與汽、機車發生擦撞，重心一不穩就會倒地，造成重大事故，建議駕駛人應提早出門，避免讓自己陷於趕時間的窘境，為搶快違反交通規則，也會造成其他用路人的困擾。
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