影／憂心惡臭毀純淨家園 白河百餘鄉親包圍養雞場

曾姓雞農正在台南市白河區廣蓮里興建大型養雞場，附近居民憂心未來惡臭恐毀掉附近小南海、林初埤優美景致，今上午百餘人包圍養雞場，高分貝發出怒吼，要求即刻停止作業，警方出動大批警力戒護，近1小時後暫時落幕。

台南市政府農業局表示，農委會應請相關單位研究並輔導建置無臭味、無排放、無汙染且高生物安全的標準畜禽舍畜牧場模組，在農委會尚未建置標準畜禽舍畜牧場模組之前，應全面暫停新建畜禽畜牧場申請案件，以降低民眾和畜禽飼養業者之間衝突，農業局將邀集畜試所、學術單位等相關輔導單位，成立畜禽污染防治輔導團，於該場建設過程中，加強輔導，養雞場未來能否飼養？仍存變數。

據悉，曾姓雞農養雞多年， 原在附近有處養雞場，日前合法申請將在白河、後壁交界的白河區廣蓮里興建約8分地養雞場，飼養約4萬隻，消息傳出，地方譁然，憂心附近知名小南海、林初埤美麗埤塘及著名木棉花景致，將因散發惡臭全毀於一旦，日來在地方串連。

今上午9點多，百餘人前往包圍養雞場，一群人高喊抗議，要求養雞場即刻停工，過程中更有人情緒激動高分貝砲轟當初為何會核准？台南市議員張世賢等人也來聲援居民，誓言反對到底。