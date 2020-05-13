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感謝電線桿助我！青農車冒白煙撞上電桿停車阻衝下田
王姓青農昨天下午2時許，駕車行經嘉義市賢達路，疑車輛故障自撞電線桿，造成肢體有多處擦傷，經救護人清洗傷口、包紮止血送醫暫無大礙，王男坦言「要感謝電線桿」否則汽車可能衝下田造成更嚴重傷害，事故原因警方調查中。
31歲王姓青農昨天忙完農事駕車返家，行經賢達路段時駕駛座車窗突然打開，車頭忽不停冒出白煙，讓他大吃一驚，一恍神車子就偏向路旁撞上電線桿，電線桿外觀受損不大，但王男的車頭全毀丶車內安全氣囊爆開撞上胸口，他也因車禍撞擊造成肢體多處擦傷。
「感謝電線桿幫忙！」王男車禍後下車坐在路旁丶表情痛苦，見消防員隊到場後，直言若不是有電線桿，自己又要下田一次，後果可能更嚴重，救護員做簡易急救處理後，立即將王男送衛福部嘉義醫院續做診治。
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