感謝電線桿助我！青農車冒白煙撞上電桿停車阻衝下田

王姓青農昨天下午2時許，駕車行經嘉義市賢達路，疑車輛故障自撞電線桿，造成肢體有多處擦傷，經救護人清洗傷口、包紮止血送醫暫無大礙，王男坦言「要感謝電線桿」否則汽車可能衝下田造成更嚴重傷害，事故原因警方調查中。

31歲王姓青農昨天忙完農事駕車返家，行經賢達路段時駕駛座車窗突然打開，車頭忽不停冒出白煙，讓他大吃一驚，一恍神車子就偏向路旁撞上電線桿，電線桿外觀受損不大，但王男的車頭全毀丶車內安全氣囊爆開撞上胸口，他也因車禍撞擊造成肢體多處擦傷。