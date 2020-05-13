高雄市議員韓賜村涉駕車撞死騎士 回應在忙後掛電話

高雄市議員韓賜村被爆7日涉駕車撞到一名余姓機車騎士，余男昨天不治身亡。韓賜村今天上午未就此表示意見，記者聯絡上他時他表示正在談事情，等事情談完再與記者聯絡，隨即掛斷電話。

韓賜村目前是高雄市議會民進黨團總召，高雄縣市合併之前，曾當選高雄縣林園鄉第15屆鄉長，縣市合併之後當選高雄市第1屆和第3屆議員，對爭取林園建設不遺餘力。

據了解，本月7日時下午5點多，韓賜村自己開車行經小港區沿海一路、長興街口時，撞上在鋼鐵廠工作、騎機車的余男（55歲），消防救護員到場，將余男送小港醫院，不久又轉送高醫開刀治療，昨天下午，醫院傳出余男不治身亡消息。

今天上午記者數次打電話給韓賜村，不是未接就是直接轉入語音，打到韓的服務處，服務處人人員表示韓未進服務處，後來韓接電話，表示正在談事情。