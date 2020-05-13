影／台中女騎士狂起來 連催油門拉龍頭闖紅燈

台中市陳姓網友昨天在臉書社團「爆廢公社」發布一段影片，影片中女騎士在北區永興街、進化北路口，欲往太原路方向行駛，該名女騎士被拍到，在停等紅燈時，突然騎到路口狂催油門，甚至數度拉高機車龍頭，隨後闖越進化北路後駛離，讓行經該處的用路人傻眼，影片上傳後引發網友熱議，有網友直說「闖紅燈最重要就是氣勢」；第二警分局表示，請用路人提供違規的時間，以利警方後續告發。

台中市第二警分局永興所長蕭登元說，根據影片中的畫面顯示，該名女騎士恐有涉闖紅燈的違規行為，依道路交通管理處罰條例，可開罰1800元，不過警方並未接到民眾檢舉，不清楚女騎士闖紅燈的時間，希望行經該處有拍攝到的用路人，可以向警方檢舉，以利後續開罰。

台中市陳姓網友昨天在臉書社團「爆廢公社」發布一段LINE群組瘋傳的影片，影片中一名女騎士在北區永興街、進化北路停等紅燈，女騎士行駛在永興街上，準備往太原路方向行駛，但女騎士疑似不耐久候，在進化北路仍有汽機車綠燈同行，突然行駛到十字路口中央，還做出不斷手催油門、拉機車龍頭的動作，有路旁的駕駛看到也傻眼，拿出手機拍攝，隨後該名女騎士就疑似闖紅燈後，直駛離去。

影片引發網友熱議，網友紛紛留言諷刺「是在騎馬逆？」、「 看到沒？這就叫氣勢，闖紅燈最重要的就是氣勢」、「為什麼這種人還可以騎車上路」、「這樣是想要翹孤輪嗎？」、「以為自己在騎馬嗎？」