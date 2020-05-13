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影／多岔路口成違規陷阱 警方接地氣建議撤罰單改善
溫姓男子去年駕駛休旅車行經苗栗縣竹南、頭份交界的多岔路口時，在警車旁逆向、闖紅燈穿越道路被攔停告發，但他認為每天都如此行駛這處路口，根本不知道是違規，收下紅單備感委屈；竹南警分局事後接到他的申訴，派員到現場勘察，也認定違規路口的交通號誌及標線不友善用路人，雖然溫姓男子違規事實明確，仍建議主責監理機關考慮撤銷罰單。
此外，為避免衍生其他類似無心的違規案件，警方也協調有關單位，最近將這處路口缺失改善完成，希望成為體現縣長徐耀昌施政「創新、求變、接地氣」理念的一個範例。
竹南警方表示，溫姓男子違規的路口在竹南鎮光華北路、勝利街及頭份市文林路的多叉路口，他駕駛休旅車從勝利街行駛到光華北路時，因路口無號誌，原本應先匯入光華北路，等光華北路與文林路路口綠燈後再行駛，但實際上大多數從勝利街駛出的車輛駕駛人，都看到遠方頭份市文林路36巷的號誌，在這處號誌綠燈時就直接由勝利街駛出，先左轉逆向再闖紅燈通過光華北路路口，無形中已違規，且造成路口交通衝突點的危險，許多民眾習以為常，根本不知道自己違規。
竹南警分局接到這件交通違規申訴案後，派員實地到這處多岔路口勘察，雖然路口交通設施都符合規定，但員警也發現許多駕駛人因這處路口的交通設施設置，極易被誤導，許多駕駛人接連違規通過；實勘後，警方認為溫姓駕駛人違規行為情有可原，除建議監理機關撤銷違規舉發，還主動邀集相關路權管理單位共同會勘改善，近日已修改地面標線、增設號誌時向，改善民眾詬病的交通違規「陷阱」。
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