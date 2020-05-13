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影／男持安全帽狠砸女沒中摔板凳玻璃全碎 海產店遭殃
新北市金山區仁愛路一家老牌的海產店，本月10日凌晨店家已經打烊後，有一對男女在店門前的桌椅坐著，2人疑起口角，監視器錄下男子先持安全帽朝女子猛砸過去，女子閃開沒打中，男子不悅，起身再抬起長板凳往桌子猛砸，桌上玻璃全碎。翌日店家開店時發現報警，警方表示，已查出2人騎乘機車車號，循線調查中。
監視器顯示，本月10凌晨1點多，一對男女坐在新北市金山區仁愛路一家老牌的海產店前面，2人各拿著1頂安全帽，應該是騎車到附近走到店裡來，但2人疑似出現爭吵、口角，上演吵架戲碼。
警方說，誇張的是，男子持安全帽朝女子猛砸過去，力量之大，連自己都沒有站穩摔倒，在對面的女子受驚嚇哭，但瞬間躲開，並沒有砸中頭，安全帽飛到後方掉到地上。
但男子仍不放過，接著男子看了女子一下後，再彎身用手抬起長板凳往桌上用力摔去，只見桌上格墊用的玻璃全部碎裂，女子這時嚇壞，但後來仍彎下腰撿起安全帽及掉落的東西，2人最後起身離去。隔天商家發現桌椅被砸傻眼，調閱監視器發現是一對搭乘機車前來的男女所為，立刻報警，要求男女賠償。
金山警分局金山派出所長鍾瀚瑋表示，海產店騎樓下一對男女疑發生糾紛砸桌椅，警方已經查到車號請當事人到案說明。
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