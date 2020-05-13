超高車輛撞壞消防管 台61線鳳鼻隧道北上車道搶修封閉

台61線北上鳳鼻明隧道今天凌晨因超高車輛誤闖，造成消防管損壞，為確保用路人安全，一工處新竹工務段緊急封閉台61線北上鳳鼻隧道進行消防管搶修，請北上車輛在竹4路口改行駛台15線，預估搶修作業將至今日下午5點止。

一工處新竹段表示，超高車輛在凌晨2點36分誤闖，導致消防管損壞，大量水從隧道上方傾瀉而下，為確保用路人安全，緊急封閉進行消防管搶修，因施工管制，台61線北上車輛請在竹4路口改行台15線，遵守現場人員交通管制，確保行車安全。

一工處新竹段也呼籲，鳳鼻明隧道限高4.6M，請用路人確實遵守，違者可依道路交通管理處罰條例處罰，如造成隧道設施損壞，也必須負起賠償責任。

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