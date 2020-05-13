酒醉男女打完運將又襲警 雙雙制伏後警二度狠踹女子頭

台北市一對男女今天凌晨酒後搭乘計程車返家途中，因不明原因攻擊司機，被要求半路下車，警方獲報到場時，男女仍失控推打員警，被壓制在地、依法送辦；但過程中一名翁姓員警也情緒失控，二度用腳踹酒醉女子頭部，此舉被民眾錄下上傳網路，引發大批網友質疑執法過當。

據了解，44歲宋姓男子與21歲施姓女子昨天深夜在新北市五股區飲酒後，攔下一輛計程車返回台北市住處，未料途中因不明原因飆罵、攻擊司機，司機無奈之下在台北市忠孝西路、西寧南路口附近要求男女下車，宋男與施女仍不斷嗆聲，引來民眾報警處理。

警方今天凌晨2時獲報後先後派出4名員警到場，但酒醉男女竟推打辱罵員警，隨後分別被壓制逮捕。現場員警執法過程中，一名翁姓員警情緒失控，在施女被壓制在地時，以膝蓋強壓、用手拍打其頭部，並二度出腳踹頭，即便壓制施女的女警出手制止，翁員仍氣焰高漲、無法消氣。

警方執法過程被一旁民眾錄下，並上傳臉書社團《黑色豪門企業》，引發網友質疑執法過當。

警方表示，滋事男女將依妨害公務、傷害罪嫌偵辦。至於執法過當方面，轄區萬華分局督察組組長黃全愉表示，翁姓警員從警1年多，當時是因酒醉男女將其推倒在地，心有不滿所以情緒失控，涉嫌打頭、踹頭，後續將對翁員進行調查並調職，同時依《警察人員獎懲標準》予以嚴懲。

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