主動脈剝離病史翁突胸悶 好險百公尺外就是消防分隊

從事樹木雕刻的顏姓男子，因有心臟主動脈剝離病史，工作時突然感到胸悶，顏妻一見狀況不對，趕緊騎車載他跑到距離不遠的消防橋頭分隊，經消防救護員及時救助下，送醫無礙。

據了解，顏男（65歲）與妻子工作的地方就在離橋頭消防分隊不遠處，昨天上午10點多時，顏妻突如其然騎著機車衝入橋頭分隊車庫，表示坐在機車後座的丈夫因胸痛、胸悶身體感到不適。

顏男頭冒冷汗，臉色蒼白說，過去有主動脈剝離病史，在家中突然感覺胸口悶痛快要暈倒，來不及打電話，只好讓妻子騎車載來消防隊求助。

橋頭分隊長陳柏諺與在隊同仁立即上前攙扶並協助患者躺擔架床，隊員顏世豪、許哲銘量測顏男生命徵象並給予氧氣面罩，經過初步處理後，由橋頭分隊緊急將患者送往義大醫院。