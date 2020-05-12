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主動脈剝離病史翁突胸悶 好險百公尺外就是消防分隊
從事樹木雕刻的顏姓男子，因有心臟主動脈剝離病史，工作時突然感到胸悶，顏妻一見狀況不對，趕緊騎車載他跑到距離不遠的消防橋頭分隊，經消防救護員及時救助下，送醫無礙。
據了解，顏男（65歲）與妻子工作的地方就在離橋頭消防分隊不遠處，昨天上午10點多時，顏妻突如其然騎著機車衝入橋頭分隊車庫，表示坐在機車後座的丈夫因胸痛、胸悶身體感到不適。
顏男頭冒冷汗，臉色蒼白說，過去有主動脈剝離病史，在家中突然感覺胸口悶痛快要暈倒，來不及打電話，只好讓妻子騎車載來消防隊求助。
橋頭分隊長陳柏諺與在隊同仁立即上前攙扶並協助患者躺擔架床，隊員顏世豪、許哲銘量測顏男生命徵象並給予氧氣面罩，經過初步處理後，由橋頭分隊緊急將患者送往義大醫院。
陳柏諺也說，近來天氣炎熱，有慢性病史的民眾要多留意身體狀況，若有不適請盡速就醫，所幸患者住家離消防隊距離不遠，能及時將患者送至消防隊，由消防隊立即急救並快速送醫，挽回寶貴生命。
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