三重天坑疑人為 遭搜索廠商曾排氰化物害死人

新北市三重區去年7月發生路面崩塌的「天坑事件」，新北地檢署接獲檢舉，原因疑與電鍍工廠非法排放廢液有關，經蒐證，廢液不但有強酸、強鹼和重金屬反應，還有劇毒氰化物，昨天搜索9家工廠後，訊認其中4家負責人、廠長和抄表員涉嫌重大，分別諭知2萬到10萬元不等金額交保，全案朝違反水污染防治法、廢棄物經理法偵辦中。

據了解，檢警調環昨天搜索的工廠中，包含2015年排放氰化物廢液導致陳姓下水道工人中毒身亡的秋棠公司。該公司少東張浩竣因違反水汙染防治法，一、二審分別被判刑9年和8年，公司也被判罰上百萬元，案件目前上訴最高法院；調查人員此次雖從水質中檢出氰化物，但由於繞流排放管線複雜，毒物是否從其工廠流出還要再調查。

調查人員指出，汙水下水道系統十分複雜，一條管線可能有十幾家業者在使用，再加上各業者排放廢液的時間不一定，以及業者可能埋設暗管非法放流，所以追查有一定難度，有時人到不了的地方，還得出動機器人幫忙蒐證和採樣。

檢方溯源清查後，鎖定秋棠在內的9家電鍍廠，昨指揮保七總隊、新北市調處、環保署和新北市環保局等單位兵分多路搜索，查扣進貨單據、帳冊、合約書和沉水馬達等物，也帶回各工廠負責人、廠長等12人訊問，目前已有8人列為被告，所涉罪名分別為水汙染防治法申報不實、廢棄物清理法任意棄置有害事業廢棄物和刑法事業活動汙染水體等罪。