疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

保七警察總隊第九大隊駐大魯閣劉姓警員放假回高雄，昨天凌晨，在高雄市三民區住處，與妻子口角，妻子進廚房拿刀，2人爭奪刀子時，不慎劃破劉的左大腿，傷及動脈，送醫後不治，全案由警方過失致死罪嫌移送法辦。

‌據了解，保七員警劉（49歲）放假回三民區鼎愛街住處，昨天凌晨1點30分左右，歐姓妻子（47歲）向119求救，救護人員趕到，發現他左大腿血流不止，送往高醫急救，因失血過多，延醫到昨天下午4點30分左右不治。

據悉，劉與妻子昨天凌晨都有喝酒，後來在房內發生口角，妻子至廚房拿水果刀作勢威嚇他，2人在爭奪水果刀時，不慎刺中劉的左大腿，造成動脈大量出血。

高雄地檢署檢察官今天上午相驗後，指示警方，將劉妻依過失致死罪嫌函送偵辦。