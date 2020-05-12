85歲老婦失蹤3天 警民山坡下溪床找到早已身亡

台南市警局新化分局左鎮分駐所，前天晚上9點多有民眾慌張走進派出所報案，指稱住左鎮區澄山里85歲的母親上午走出住家就不知去向，心急如焚。

分局動員警力、巡守隊、里長等人連日協尋，今天下午3點多終於尋獲，不過老婦人早已身亡。家屬得知雖淚如雨下，仍一再感謝警方與各界不遺餘力協助連日搜尋找到家人下落。

警方表示，下午員警與巡守隊員徒步走下10層樓高的山坡下方，穿過大片樹林，才在溪邊找到老婦人大體，老婦人疑似在住家附近活動，不慎掉落山坡下的溪床。