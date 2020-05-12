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85歲老婦失蹤3天 警民山坡下溪床找到早已身亡
台南市警局新化分局左鎮分駐所，前天晚上9點多有民眾慌張走進派出所報案，指稱住左鎮區澄山里85歲的母親上午走出住家就不知去向，心急如焚。
分局動員警力、巡守隊、里長等人連日協尋，今天下午3點多終於尋獲，不過老婦人早已身亡。家屬得知雖淚如雨下，仍一再感謝警方與各界不遺餘力協助連日搜尋找到家人下落。
警方表示，下午員警與巡守隊員徒步走下10層樓高的山坡下方，穿過大片樹林，才在溪邊找到老婦人大體，老婦人疑似在住家附近活動，不慎掉落山坡下的溪床。
警方指出，接獲報案時因家屬告知老婦人年事已高，行動有限，平時都在住家附近走動，因此研判人應在附近迷失，但因住家位處偏僻山區，附近邊坡陡峭，搜尋困難，直到今天下午才發現，隨即通知消防隊協助打撈老婦人交由家屬辦理後事。
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