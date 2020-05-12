影／海上貨輪菲籍船員求援 海巡隊員全套防護裝備接駁

一艘航行在台灣北部海域的貨輪「KSL CHINA」，向我國國家搜救中心求援，指船上有名菲律賓船員疑似急性腸胃炎須就醫。防疫期間相關單位嚴陣以待，海巡人員穿著全套防護裝備，病患也安排待在艙外通風處，杜絕可能的感染威脅。

海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊昨晚接獲北基巡防區，轉來的國搜中心通報資料，指「KSL CHINA」貨輪船上有1名菲律賓籍船員，疑似急性腸胃炎，請求我方協助後送就醫。

貨輪昨晚10點多航行到基隆港外錨區錨泊，海巡隊派遣編號PP-10050海巡艇，前往野柳北方1.7浬處與貨輪會合後，順利將菲籍船員接駁到巡防艇上。海巡人員對他的的雙手噴灑酒精，量測體溫未發燒，讓他待在艙外載返基隆港隊部碼頭。

疾管署基隆辦事處人員也到碼頭協助，讓患者順利送上基隆港務消防隊救護車就醫，達成醫療後送任務。

海巡隊表示，海巡人員全程穿著防護衣、配戴口罩及手套，並讓該病患待於艙外通風處。返隊後完成全艇消毒作業，嚴謹做好所有防疫措施，杜絕疫情入侵。