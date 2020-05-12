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祝融燒毀民宅 北檢召集社會勞動人協助清理

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北市文山區樟腳里一處民宅，今年4月間發生大火。圖／北檢提供
台北市文山區樟腳里一處民宅，今年4月間發生大火。圖／北檢提供

台北市文山區樟腳里一處民宅，今年4月間發生大火，火勢橫跨5棟建築，警消疏散48人，救出2男1女，現場無人員傷亡。經里長專案申請，台北地檢署召集6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，著手清理房屋殘骸、燒毀家具及地面清掃等勞務工作。

4月25日晚間10時許，一棟4層樓連棟建築樓頂先是冒出濃煙，隨後出現大火，目擊民眾見狀連忙通報消防局到場處理；過程中火勢消停，卻一度復燃，現場消防員不敢大意，全力撲滅火勢。

起火點位於木新路二段299巷291號樓頂（5樓），火勢橫跨鄰近5棟建築，延燒1小時。警消疏散建築內48人，救出2男1女，並於晚間11時31分撲滅。

現場無傳出人員傷亡，但民宅卻已遭祝融重創。北檢指出，居民面對僅剩殘骸的家園，無家可歸，欲哭無淚，目前肺炎疫情期間，對於如何恢復家園，在財力、物力或人力方面，居民都面臨很大的壓力。

該處民宅居民大多為年長或獨居者，樟腳里里辦公室是北檢社會勞動的執行機構，里長高林玉嬌瞭解了居民需求後，經過專案申請，北檢特別召集6位社會勞動人，由里長帶領社區志工及社會勞動人，著手清理。

北檢表示，易服社會勞動制度推行多年，讓犯輕罪者無需入監，用自身專長或勞力付出服務並回饋社區，也抵銷自身過錯。參與本次的社會勞動人說，感到助人為快樂之本，服務同時亦撫慰受災居民，也讓社會大眾見證正面價值與意義。

6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，著手清理房屋殘骸、燒毀家具及地面清掃等勞務工作。圖／北檢提供
6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，著手清理房屋殘骸、燒毀家具及地面清掃等勞務工作。圖／北檢提供
6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，著手清理房屋殘骸、燒毀家具及地面清掃等勞務工作。圖／北檢提供
6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，著手清理房屋殘骸、燒毀家具及地面清掃等勞務工作。圖／北檢提供

建築 大火 獨居

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