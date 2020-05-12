台中六旬婦煮食疑忘關火跑去睡 嚇壞鄰居報案警消破門

台中市南區南和路的住宅大樓今天下午4時許傳出火警，大樓8樓冒出黑煙，警、消獲報到場後，破門進入屋內，發現是六旬婦人因煮食不慎才釀成火警，經已乾粉滅火器滅火後順利撲滅，因婦人有輕微嗆傷的狀況，經送往大慶中山醫院治療，經查，火警是廚房平底鍋燃燒釀禍，當時婦人在臥房裡休息，疑因忘記關火才釀禍，詳細的起火原因有待火調科後續調查。

台中市消防局勤指中心今天下午2時許獲報，南區南和路的住宅大樓傳出火警，經派遣大里、國光及勤工等分隊及第七大隊，出動各式救災護車共9輛、人員共24名，由分隊長康哲寅帶隊前往搶救。

經消防隊調查，住宅大樓是8樓冒出黑煙，消防隊到場時，因住戶門窗上鎖，叫門無人回應，消防隊以破門的方式進入屋內，發現是廚房的平底鍋起火釀禍，經以乾粉滅火器及有效注水後，火勢在今天下午2時25分撲滅，當時屋內婦人在臥房休息。

經查六旬婦人有輕微嗆傷的狀況，已由救護車送往大慶中山醫院治療，詳細的起火原因，有待後續調查，現場燃燒面積約1平方公尺、財損約5000元。