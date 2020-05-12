影／廂型車擦撞砂石車 翻車再撞斷標誌桿

台中市豐原區國豐路二段與豐科路口，今天下午1時許發生廂型車翻覆意外，廂型車駕駛疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞，導致廂型車翻覆，路旁的標誌桿也被撞斷，車上兩人受困，消防局獲報後趕抵現場救出兩人，送醫急救中。肇因待警方調查釐清。

今天下午1時5分，陳男(69歲)駕駛廂型車行駛台中市豐原區國豐路二段外側車道，行駛至國豐路二段與豐科路口時，疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞，因撞擊力道強大，導致廂型車翻覆，還撞斷路旁的標誌桿，廂型車駕駛陳男與黎姓女乘客(38歲)受困車內。