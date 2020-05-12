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影／廂型車擦撞砂石車 翻車再撞斷標誌桿
台中市豐原區國豐路二段與豐科路口，今天下午1時許發生廂型車翻覆意外，廂型車駕駛疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞，導致廂型車翻覆，路旁的標誌桿也被撞斷，車上兩人受困，消防局獲報後趕抵現場救出兩人，送醫急救中。肇因待警方調查釐清。
今天下午1時5分，陳男(69歲)駕駛廂型車行駛台中市豐原區國豐路二段外側車道，行駛至國豐路二段與豐科路口時，疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞，因撞擊力道強大，導致廂型車翻覆，還撞斷路旁的標誌桿，廂型車駕駛陳男與黎姓女乘客(38歲)受困車內。
台中豐原及后里消防分隊獲報後，立即出動人車前往救援，救出受困的兩人，將陳男與黎女送豐原醫院急救，兩人意識清楚，陳男右大腿、臉部擦傷，左側前臂粉碎性骨折，轉院至大甲光田醫院開刀，後續待醫院抽血釐清有無酒精反應；黎女則手腳擦挫傷，頭皮血腫。砂石車駕駛陳男(35歲)並無受傷，經檢測無酒精反應，肇事原因有待警方調查釐清。
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