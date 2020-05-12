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國道車禍4歲童拋飛 消防員秒變神力女超人搶救獲表揚
9日在國道三號北上144公里處苗栗縣後龍段，發生連環車禍，嘉義縣消防局女消防員黃薰儀，適搭親友轎車經過，見連環車禍，休旅車上4歲男童拋飛車外，立即下車飛奔上前施予CPR，保住失去呼吸心跳男童生命，同事網友稱讚黃女「神力女超人！」
縣長翁章梁上午主持主管會報前，贈送「神力女超人」公仔以及獎金，嘉勉黃薰儀國道英勇表現。
黃薰儀說，身為消防員又是母親，馬上下車衝上前救人，第一眼看到男童動也不動躺在地上，臉部都是血，手部位置也不太正確；隨即見到家屬跑過來，抱著男童大哭。
為了怕移動男童造成二次受傷，她立即向家屬表明身分，請家屬輕放男童並進行CPR，擔心雙手做CPR會傷害男童，因此使用單手做CPR，2、3分鐘後，見男童終於恢復微弱氣息，等到救護車抵達後，向救護人員說明男童狀況才離去。
翁章梁說，發生車禍當下，基於消防魂燃起，想都沒想直接衝上前救人，「神力女超人」的封號當之無愧，公開表揚嘉勉。
黃薰儀98年特考班畢業後，100年分發到嘉義縣消防局，歷經太保消防分隊隊員、「119」勤務中心值勤員、太保消防分隊隊員、水上消防分隊隊員，目前在消防局行政科服務。
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