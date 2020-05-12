影／輕熟女下身只穿內褲借廁所 見警醉言：這樣難看耶

台中市第五警分局在4日清晨獲報，一名女子神智不清、衣不蔽體、下半身僅穿內褲，跑進北屯區樹孝路的大樓內向保全「借廁所」，因女子神智、口齒不清，保全擔心女子發生危險，趁女子上廁所時，趕緊通知警、消到場，救護人員到場時，提供一條棉被讓女子遮掩下半身，警方詢問女子身分時，女子還一度醉言醉語「我幾年次的」讓警方傻眼，最後順利聯絡到女子的親人，將吳女載返住處，未衍生後續治安事件。

據查，吳姓女子（31歲）喜歡與朋友小酌，4日凌晨與朋友在北屯區喝酒，因不明原因，吳女在清晨6時許時，跑到北屯區樹孝路的大樓內，向保全借廁所，因當時吳女神智不清、講話顛三倒四，且吳女上半身穿一件小可愛（吊帶背心）、下半身只穿一條內褲，保全擔心女子危險，趁讓吳女借廁所時，打電話通報警、消到場。

台中市第五警分局東山所警員毛俊宏、劉祥懿到場，經多次與吳女溝通後，才知吳女身分，但在查證身分時，吳女還一度詢問警方「我幾年次的」，讓警方也錯愕。

吳女在警方詢問時，無法清楚陳述為何下半身會只穿內褲，但吳女堅持沒有遭人傷害、或有財物損失的情況，經通知救護車到場後，吳女在救護人員提供棉被遮掩下半身時，吳女還向警方說「我這樣很難看耶」，警員無奈直說「趕快圍好」，因吳女堅持不願送醫，警方聯絡到吳女胞妹，並協助將吳女載回住處。

吳女胞妹透露，姐姐常常與朋友飲酒，有時會過量，但是被警察載回家還是第一次，非常抱歉造成警方困擾，等姐姐酒醒後，會告誡姐姐，「不要再有下次」。