林口男男相約尋短 人妻驚見告別簡訊救回他

新北市林口區昨日深夜發生一起輕生未遂事件，2名男性友人相約在一處空曠停車場尋短，其中1人尋短前還傳簡訊給妻子告別，嚇得家屬立刻報警，救護人員到場時還驚見車內飄出白煙，雖然車上2男被救出時陷入昏迷，所幸送醫後恢復生命跡象。

相約尋短的陳姓男子（29歲）與沈姓男子（20歲），疑似近期共同遭遇到不順遂，才會選擇在昨晚深夜駕車到林口區下福一帶、洪福宮附近的停車場在車上輕生；陳姓男子尋短前，還傳了簡訊與妻子道別，嚇得妻子立刻跟其他家人求救。

陳男家屬隨後立刻報警求救，並且根據陳男手機定位位置找到他的座車，救護人員及警方到場時，車內還疑似飄出白煙，而車內則坐著陳男及沈男，2人雙雙陷入昏迷，被緊急送往林口長庚醫院急救，所幸經治療恢復生命跡象穩定。

事後家屬低調不願透露為何2人會相約輕生，僅表示人沒事就好，同時由家屬將車輛自行開離事發的停車場；目前社會局已接獲通報，將進一步對2人進行列管，防止再有意外發生。